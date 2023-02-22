مواعيد عرض مسلسل «حكايات جروب الدفعة».. ردود فعل إيجابية من الجمهور

ردود فعل إيجابية حققتها الحلقة التاسعة من مسلسل «حكايات جروب الدفعة»، بعد ساعات من عرضها، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم، إذ شهدت الحلقة مجموعة كبيرة من الأحداث.

وجاء ضمن أحداث مسلسل حكايات جروب الدفعة، اعتذار «ندى» لـ «أسماء» بعد ما شكت فيها واتهمتها بخيانتها مع حبيبها الراحل «رامي»، وعلى الجانب الآخر تسعى «ندى» لتحقيق حلمها واستئناف حياتها مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر، اكتشفت «ندى» السر الذي أخفاه عنها أصدقائها بعد خروجها من الغيبوبة، وهي أن حبيبها «رامي» توفى في نفس الحادث الذي أصيبت فيه منذ 7 سنوات.

تفاصيل مسلسل حكايات جروب الدفعة

وتدور أحداث مسلسل حكايات جروب الدفعة في 15 حلقة حول مجموعة من الأصدقاء الذين يلتقون معا مرة أخرى بعد تخرجهم من الجامعة، عندما تفوق صديقتهم «ندى» من الغيبوبة التي دخلت فيها لمدة 7 سنوات، ولكنها تجد اختلافات عديدة طرأت عليهم.

ويشارك في بطولة مسلسل حكايات جروب، مجموعة كبيرة من النجوم الشباب من بينهم محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، شيري عادل، بسمة داود وأحمد ماجد، تأليف هاني سرحان وإخراج محمد عبد السلام.

مواعيد عرض مسلسل حكايات جروب الدفعة

ويذاع المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شبكة قنوات «ON»، في تمام الساعة الـ8 مساء، وتذاع على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ 10 مساء، كما تعرض حلقات المسلسل على منصة «Watch IT» قبل 24 ساعة من موعد عرضها على التلفزيون.