إصابة شخص في انهيار سقف عقار بالإسكندرية 

أصيب مُسن إثر سقوط سقف حجرة من الطابقين الخامس والرابع إلى الثالث، بأحد العقارات بمنطقة القباري بالإسكندرية، دون وقوع وفيات.

انهيار عقار القباري غرب الإسكندرية

وتلقت شرطة النجدة، إخطارا يفيد انهيار أجزاء من عقار في نطاق القباري بحي غرب الإسكندرية، وانتقلت على الفور القوات الأمنية رفقة قوات حي غرب وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وتبين انهيار سقف الدور الخامس والرابع إلى الثالث، ما تبعه إخلاء العقار ووضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه، تحسبا لسقوط أجزاء أخرى منه على المواطنين.

عقار القباري صادر له قرار ترميم مسبقاً

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحي تلقى إخطارا بسقوط سقوف بعقار أحد المساكن الشعبية في منطقة القباري، وتبين إصابة مسن تواجد خلال انهيار سقف الدور الخامس على الرابع والثالث.

وأضافت «شعبان»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه على الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة من إخلاء العقار وفرض كردون حوله، لافتة إلى أن العقار صدر له قرار ترميم مسبقاً ولم ينفذ.