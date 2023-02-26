مصرع طفل وإنقاذ 3 أشخاص في انهيار عقار الجمرك غرب الإسكندرية (صور) 

لقي طفل يدعى محمود التركي، عمره 5 سنوات، مصرعه في انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، وجرى نقله بالإسعاف لمشرحه كوم الدكة.

وجارٍ البحث عن باقي سكان العقار، فيما جرى إنقاذ رجل وزوجته وطفلهما بعمر شهرين، بينما تكثف قوات الحماية المدنية البحث عن أي مفقودين آخرين أسفل الأنقاض.

تفاصيل إنهيار عقار غرب الإسكندرية

جاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوي، وجارٍ البحث عن أشخاص آخرين داخل العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك ورجال الحماية المدنية والأمن لمكان العقار المنهار غرب الإسكندرية ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمامه، حفاظا على سلامة الأرواح.

البحث عن مفقودين تحت أنقاض عقار الإسكندرية

وتبين أن العقار قديم وجارٍ البحث عن المفقودين آخرين تحت الأنقاض، وتتواجد سيارات الاسعافات لنقلهم إلى أقرب المستشفيات بوسط المدنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.