انهيار 3 بلكونات من عقار قديم في الإسكندرية دون وقوع إصابات «صور»

انهارت 3 بلكونات من عقار قديم اليوم الأربعاء، في منطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك وسط الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات حيث أنقذت العناية الإلهية السكان والمارة من وقوع ضحايا أسفل الأجزاء المنهارة.

تفاصيل انهيار جزئي من عقار الإسكندرية

وتلقت شرطة النجدة، إخطارا بانهيار أجزاء من عقار حي الجمرك بالتحديد في منطقة رأس التين أمام المستشفى البحري العام، وانتقلت على الفور القوات الأمنية رفقة قوات حي الجمرك وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

تفاصيل العقار المنهار جزئيا في الإسكندرية

وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيا مكون من أرضي و3 طوابق، وقد تم انهيار 3 شرفات للطوابق العليا من ذلك المنزل قديم والذي صادر له قرار ترميم مسبقا.

وتم وضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه، تحسبا لسقوط أجزاء أخرى منه على المواطنين.