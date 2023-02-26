ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية إلى 3 أشخاص وإصابة آخر.. والنيابة تصدر 3 قرارات

أنهت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، أعمال رفع أنقاض العقار المنهار، مساء اليوم الأحد، بحي الجمرك، وبذلك ارتفع عدد ضحايا عقار الإسكندرية اليوم إلى 3 وفيات ومصاب واحد.

3 قرارات من النيابة في انهيار عقار الإسكندرية

ووصل منذ قليل فريق النيابة العامة لمعاينه عقار الجمرك المنهار غرب الإسكندرية، وأصدرت 3 قرارات، أولها طلب كشف بسكان العقار المتواجدين وقت وقوع الحادث، وثانيها إحضار ملف العقار من الحي، فيما طلبت تقرير من لجنة المعاينة لمعرفة أسباب الانهيار.

أسماء ضحايا عقار الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما لقي طفل 3 أشخاص مصرعه في انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، وهم سيدة تدعى «منى حسن عبدالعال»، 35 عامًا، وطفلها «محمد محمود التركي أحمد المصري»، 5 سنوات، وآخر مسن يدعى «فوزي سليمان»، فيما أصيب «سفيان محمود التركي» عمره 15 يوما فقط، نجل الضحية الأولى.

جاء ذلك بعدما قد تلقت غرفة عمليات حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى، وجارٍ البحث عن أشخاص آخرين داخل العقار.

وتبين أن العقار قديم وجارٍ البحث عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض، وتتواجد سيارات الإسعافات لنقلهم إلى أقرب المستشفيات بوسط المدنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.