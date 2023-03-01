2.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال فبراير

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدي الشهاوي، أنها أفرجت عن مشمول 5862 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر فبراير 2023 لكافة السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل القمح، والأرز، والذرة ، والسكر، والبقوليات، ومكونات ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار .

الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة

وذكر البيان الصادر عن الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بلغت عن تلك الشهادات 342 مليون و930 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 1 مليار و 516 مليون و 328 ألف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 375 مليون و401 ألف جنيه.

تصدير مشمول 3285 بياناً جمركياً تحت كافة نظم التصدير

وأوضح البيان أنه خلال شهر فبراير الماضي تم تصدير مشمول 3285 بياناً جمركياً تحت كافة نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها ( ألمونيوم، مواد غذائية، استانلس، رخام، منتجات أخرى)، بقيمة بلغت 5 مليار و 670 مليون و 742 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية التي تم تصديرها بمبلغ 1 مليون و291 ألف جنيها، وجرى تحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 551 بيان جمركي بنحو 3 مليون و 797 ألف جنيها.

الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 551 بيان جمركي بنحو 3 ملايين و 797 ألف جنيه، وبذلك يكون الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة خلال شهر فبراير 2023 حوالي 2 مليار و 239 مليون و749 ألف جنيه .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالعمل على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسيرعلى المواطنين .