استئناف صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في مؤسسات الدولة غدا

تواصل وزارة المالية، غدا الأحد، صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومؤسسسات مختلفة، وذلك وفقا للكتاب الدوري الذي أعلنت فيه الوزارة مواعيد الصرف.

وبدأت وزارة المالية صرف أجور العاملين في الوزارات والهيئات أول أمس الخميس، حيث تم ضخ مرتبات شهر فبراير داخل ماكينات الصرافه الخاصة بالبنوك المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية، ومنها البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، فى جميع المحافظات.

صرف مرتبات شهر فبراير لباقي الوزارات غدا

وذكرت «المالية»، أن غدا الأحد وبعد غد الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري سيتم مواصلة صرف مرتبات شهر فبراير، موضحة أن البنك المركزي المصري أمر بضخ مرتبات شهر فبراير في ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها في المحافظات، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المسؤولة في الجمهورية .

وزارة المالية

وناشدت وزارة المالية، في بيانها، المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، منعا للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنّها قررت تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات من مستحقات العاملين، ومراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.