أحمد العوضي يوضح معنى جملة «صعايدة يا رسول الله» من مسلسل «ضرب نار»

حرص الفنان أحمد العوضي، على توضيح معنى جملته «صعايدة يا رسول الله»، والتي استخدمها قبل أيام للترويج لمسلسله الجديد «ضرب نار»، والذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، ومُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وشارك أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقًا لأحد أصدقائه، الذي بادر بتوضيح معنى الجملة، حيث قال: «ناس كتير مش عارفة معنى الجملة.. أحب أقولكم إني دي أنشودة صعيدي يا رسول الله صعايدة وبنخاف الله.. والسبب الرئيسي إن الصعايدة من نسب الرسول، وقرايب الرسول صلي الله عليه وسلم».

وتابع «عبابدة الزبير ابن العوام ابن عم الرسول.. الجعافرة جعفر الطيار المعروف أيضًا بذي الجناحين بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي.. الأشراف في ذرية الإمامين الحسن والحسين».

أبطال وصُناع مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربس، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبدالله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدي، وآخرين.