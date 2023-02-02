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أحمد العوضي يشارك جمهوره بصورة جديدة من مسلسل «ضرب نار»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:48 م | الخميس 02 فبراير 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

شوق الفنان أحمد العوضي، الجمهور، بصورة من كواليس مسلسله الجديد «ضرب نار»، الذي يجرى تصويره حاليا، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2023.

أحمد العوضي يشوق الجمهور لشخصيته بمسلسل ضرب نار

ونشر أحمد العوضي، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «جابر الكوماندا..ابن الشارع».

واعتاد الجمهور، خلال هذه الفترة، على نشر أحمد العوضي، صور من كواليس المسلسل، عبر حسابه  علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ منذ حوالي شهرين بنشر أول صورة وهو يرتدي جلبابا، وعلى يده صقر.

أبطال مسلسل «ضرب نار»

ويشارك في بطولة مسلسل «ضرب نار» ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، جومانة مراد، سهير المرشدي، بدرية طلبة، أحمد صداق، تامر نبيل، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري. 

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