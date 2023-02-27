أحمد العوضي يكشف عن صورة جديدة من كواليس مسلسل «ضرب نار»

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسل «ضرب نار»، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 والذي يتجدد من خلاله اللقاء مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد نجاحهما في مسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي عرض عام 2021.

أحمد العوضي ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل ضرب نار

كشف الفنان أحمد العوضي عن أول صورة له من داخل كواليس تصوير مسلسل ضرب نار، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، وظهر وهو يجلس في أرض زراعية.

أبطال مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، جومانة مراد، سهير المرشدي، بدرية طلبة، أحمد صداق، تامر نبيل، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، كشفت عن تجسيدها شخصية فتاة شعبية تدعى مهرة، وذلك من خلال نشر صورة لها من لوكيشن التصوير، وحرص عدد من النجوم على تهنئتها بمشاركتها في ماراثون دراما رمضان، وعلى رأسهم نجمة الجماهير نادية الجندي.