أحمد موسى يعرض تقريرا عن ارتفاع الأسعار الجنوني في بريطانيا «فيديو»

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا مصورًا من العاصمة البريطانية لندن؛ يرصد ارتفاع أسعار السلع والخضروات والفاكهة بشكل جنوني، وآراء المواطنين البريطانيين عن هذا الأمر.

وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأسعار في لندن ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي؛ الأمر الذي جعل المواطن البريطاني أصبح يشكو من غلاء الأسعار.

أسعار السلع والخضروات في لندن

وقدم «موسى»، مساء اليوم الأربعاء، جولة مصورة نقلها مجدي يوسف، مراسل «صدى البلد»، عرض خلالها أسعار السلع والخضروات في العاصمة البريطانية لندن؛ حيث شهدت أسعار المواد الغذائية والفاكهة والخضروات ارتفاعًا خياليًا.

آراء البريطانيين

ونقل «يوسف»، عبر البرنامج، آراء البريطانيين بشأن ارتفاع الأسعار؛ حيث أجمعوا على الارتفاع الجنوني الذي أصبح المواطن البريطاني لا يقوى على احتماله.