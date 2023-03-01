طفرة في التعمير.. وحدات سكنية ومصانع وفرص عمل بالمنيا الجديدة

37 عاماً بالتمام والكمال عمر مدينة المنيا الجديدة، التى حدت من الزحام والتكدّس والانفجار السكانى بالمنيا القديمة، وفتحت آفاقاً كبيرة للاستثمارات والتنمية، حتى إن الزحف العمرانى بها امتد إلى مناطق شاسعة، إلى أن وصل لعمق الصحراء، بعدد وحدات سكنية بلغ 36303 منذ إنشاء المدينة وحتى الآن.

فى عام 1986 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 بإنشاء مدينة المنيا الجديدة وتحديداً فى شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة، حيث تبعد الأولى عن الثانية مسافة لا تزيد على 3 كيلومترات فقط، وهى من أقرب المجتمعات العمرانية بعاصمة محافظتها، كما تبعد 250 كيلومتراً عن محافظة القاهرة فى الشمال، ومسافة 130 كيلومتراً عن محافظة أسيوط فى الجنوب.

وبدأ العمل بها فعلياً عام 1991 وتم تعديل كردون المدينة بالقرار الجمهورى رقم 392 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة 4940.24 فدان للغابات الشجرية وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015م بشأن إعادة تخصيص مساحة 1522 فداناً لمدينة المنيا الجديدة.

وتبلغ المساحة الكلية لمدينة المنيا الجديدة نحو 31106.35 فدان والكتلة العمرانية حوالى 6659 فداناً تضم مناطق سكنية منتشرة فى عدة إحياء، ومناطق خدمية، وصناعية، وسياحية وترفيهية، ومساحات خضراء كبيرة.

رئيس جهاز «المنيا الجديدة»: زحف عمرانى غير مسبوق على المدينة.. وعدد الوحدات السكنية بها وصل إلى 36303 خلال 37 عاماً

وقال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إن قطاع الإسكان بالمدينة التى يبلغ تعداد سكانها حالياً 94 ألف نسمة، ومخطط الوصول إلى عدد سكان 648 ألف نسمة فى عام 2050، شهد طفرة كبيرة، خلال السنوات الماضية، حتى إن إجمالى عدد الوحدات بالمدينة يبلغ حالياً 36303 وحدات منفذة وجارٍ تنفيذها.

وأضاف أن مدينة المنيا الجديدة، تضم (25672) وحدة سكنية منفذة وجارٍ تنفيذها مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد وحدات الإسكان الاجتماعى (11820) وحدة، وعدد وحدات دار مصر (336) وحدة، وجنة (528) وحدة، وسكن مصر (816) وحدة، بالإضافة إلى (10631) وحدة سكنية منفذة وجارٍ تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص وجمعيات ومستثمرين وجهات أخرى.

وأوضح «نايف» أن إجمالى عدد قطع الأراضى السكنية بالمدينة (21360) قطعة أرض، وتم تنفيذ (32935) وحدة سكنية منها، وتضم عدد (8627) قطعة أراضٍ للأفراد عبارة عن فيلات وعمارات، وعدد (5718) قطعة أراضٍ (ابنى بيتك) للأفراد لبناء عمارات سكنية، وعدد (6500) قطعة أرض تم تخطيطها للإسكان الاجتماعى جارٍ ترفيقها، ولم يتم تخصيصها حتى تاريخه، و(515) قطعة أرض بمنطقة (150) فداناً تم تخطيطها للإسكان الأكثر تميّزاً.

ويُعد مشروع جنة للإسكان من أهم مشروعات الإسكان فى مدينة المنيا الجديدة، وهو يقع فى المنطقة الترفيهية خلف نادى نقابة المهندسين بمدينة المنيا الجديدة، ويتكون من 22 عمارة بإجمالى 528 وحدة سكنية كاملة التشطيب، ومحاط بسور وبوابات للأمن.

وقال رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن مشروع جنة للإسكان يضم حمام سباحة ومساحات خضراء، وجميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز لها حصة فى الأرض، والعمارات بها أسانسير، والعمارة الواحدة تتكون من أرضى، و5 أدوار متكرّرة، والمساحات من 100م إلى 150 متراً مربعاً.

وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم الطرح الأول للمشروع خلال شهر أكتوبر من عام 2018 بإجمالى 528 وحدة سكنية، بنظام الحجز الإلكترونى، بسعر 5650 جنيهاً للمتر المربع الواحد، وفى نوفمبر 2020 تم طرح عدد 49 وحدة سكنية عبارة عن دور أرضى وأخير متبقية من الطرح السابق للاستبدال بنفس سعر المتر السابق طرحه، ودون إضافة نسبة التميّز.

وحقّقت مدينة المنيا الجديدة حتى نهاية عام 2022 طفرة كبيرة فى قطاع الصناعة والاستثمار، حيث تم تخصيص منطقة صناعية (ب) بالحى الأول بمساحة (71) فداناً، منها مساحة (37) فداناً مقسّمة إلى عدد (99) قطعة أنشطة صناعية كاملة المرافق. ويبلغ عدد المصانع المنتجة (57) مصنعاً برأسمال مستثمر 46.031 مليون جنيه بإنتاج سنوى 47.070 مليون جنيه أتاحت (1349) فرصة عمل بأجور سـنوية 4.100 مليون جنيه.

كما تضم المنيا الجديدة (15) قطعة أرض مخازن بمساحة (5000)م2 لكل قطعة متعدّدة الأنشطة بالكردون الشرقى للمدينة بكمين الصفا، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة و(500) قطعة أرض أنشطة حرفية (صناعات صغيرة) بمساحة (300)م2 بالحى السابع كاملة المرافق.

ويبلغ حجم الاستثمارات فى مدينة المنيا الجديدة (6669.864) مليون جنيه، منها 2968.736 مليون جنيه فى قطاع الإسكان 406.127 مليون جنيه فى قطاع الخدمات، وفى قطاع المرافق 3239.278 مليون جنيه، وفى قطاع الزراعة 55.723 مليون جنيه.

وتم إنشاء شبكة طرق قوية فى مدينة المنيا الجديدة، أبرزها تنفيذ شبكات طرق على مستوى الأحياء، وتنفيذ المداخل ومحاور الربط الرئيسية للمدينة بالطريق الأوسط، والطريق الجنوبى، والطريق الصحراوى الشرقى.

وتم تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوى الشرقى من كمين الصفا حتى المرور (مرحلة أولى)، وازدواج الطريق الصحراوى الشرقى (المرحلة الثانية) من إدارة المرور حتى قرية الشرفا الكردون الشمالى، وتم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لشبكة الطرق المرحلة الأولى، بالحى الأول، المنطقة الصناعية، والطريق الشريانى.

وتم تنفيذ أعمال الطريق الرابط الشمالى من إدارة المرور وحتى منطقة الزهراء بالامتداد (840) فداناً بطول 4.5كم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لازدواج الطريق الرابط وحارة الخدمة، وتم تنفيذ الطرق لمجاورتى الإسكان القومى بمنطقة الامتداد 840 فداناً.