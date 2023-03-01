عبير صبري تعلن عرض مسلسل جميلة على 3 قنوات في رمضان

أعلنت الفنانة عبير صبري، إحدى بطلات مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، المقرر مشاركته في السباق الرمضاني 2023، عرضه على 3 قنوات.

ونشرت عبير صبري، البوستر الدعائي للمسلسل، وعلقت عليه: «يبقى هنتقابل على قناه الحياة، وأون وسي بي سي، مسلسل جميلة رمضان بإذن الله».

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ منهم عبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق، وهاني عادل، أحمد الشامي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي حول عقوق الآباء.