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عرض مسلسل «جميلة» لريهام حجاج في رمضان على قناة «الحياة»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:20 م | السبت 25 فبراير 2023
ريهام حجاج

ريهام حجاج

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، القناة العارضة لمسلسل «جميلة» للفنانة ريهام حجاج، طوال شهر رمضان 2023.

عرض مسلسل جميلة على شاشة قناة الحياة

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «جميلة» مدونا به أنه سيتم عرضه على شاشة قناة «الحياة»، وعلق عليه: «جميلة رمضان 2023».

تفاصيل مسلسل جميلة 

مسلسل جميلة، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ منهم عبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق، وهاني عادل، أحمد الشامي، وآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وكشف أيمن سلامة، مؤلف مسلسل «جميلة»، في وقت سابق، تفاصيل العمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مشيرا إلى أن العمل يسلط الضوء على عقوق الآباء، ويناقش قضايا عائلية في إطار تشويقي.

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