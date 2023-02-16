أيمن سلامة يوشك على الانتهاء من كتابة مسلسل «جميلة».. دراما اجتماعية

تواصل الفنانة ريهام حجاج، تصوير مشاهدها في مسلسل «جميلة»، للمخرج سامح عبد العزيز، المُقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2023، حيث يُشاركها البطولة عدد كبير من النجوم.

وقال أيمن سلامة، مؤلف العمل، لـ«الوطن»، إنه يواصل مرحلة الكتابة حاليًا حيث يوشك على الانتهاء منه، إذ تتبقى الحلقات الأخيرة فقط، مؤكدًا أنه يُكرس وقته كاملًا الوقت الحالي لهذا المسلسل حتى يخرج على مستوى متميز، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، وعبير صبري، ونبيل عيسى، وهشام إسماعيل، وهاني عادل، وريم سامي، وصبري عبدالمنعم، وياسر علي ماهر، ونبيل ماهر، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة.

ويتناول مسلسل «جميلة»، مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع ، وكيف تمر البطلة «جميلة» من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة.