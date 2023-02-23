مؤلف مسلسل «جميلة» لقناة الحياة: العمل يسلط الضوء على عقوق الآباء

كشف أيمن سلامة، مؤلف مسلسل «جميلة» تفاصيل المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، قائلا إن العمل يسلط الضوء على عقوق الآباء، ويناقش قضايا عائلية في إطار تشويقي، إذ أن فكرة الدراما مبنية على التشويق.

هاني عادل يؤدي دور زوج ريهام حجاج

وأضاف «سلامة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الفنان هاني عادل يؤدي دور زوج الفنانة ريهام حجاج ويعمل طبيب محترم، ثم يتعرض لمفاجآت خلال أحداث المسلسل.

وأشار إلى أن الفنانة عبير صبري تؤدي دور طليقة الفنان هاني عادل، كما تظهر الفنانة سوسن بدر في المسلسل بدور مميز للغاية، وستكون مفاجآة شهر رمضان.

سوسن بدر ستكون مفاجأة شهر رمضان

ونوه بأن مسلسل «جميلة» التعاون الثاني له مع المخرج سامح عبدالعزيز، إذ أنه فنان جميل وحساس ومخرج قدير، كما أنه التعاون الثالث مع الفنانة ريهام حجاج.