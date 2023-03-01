هشام خرما يحيي حفلا ضخما في القاهرة ويعزف أشهر مقطوعاته

أحيا الموسيقار هشام خرما حفلا فنيا ضخما، بالتعاون مع مصمم الإضاءة طارق صبري، في أحد الفنادق الكبري المطلة علي النيل بالقاهرة.

وقدم هشام خرما خلال الحفل مجموعة من مقطوعاته الموسيقية التي نالت إعجاب كل الحضور، ويعد هذا الحفل هو الأول له بعد طرح أغنية «مسافر أنت»، التي طرحها اليوم في تعاونه الأول مع المطربة لينا شماميان.

مسيرة فنية لـ هشام خرما

يشار إلى أن الفنان هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين منهم هشام الجخ هاني عادل وبشرى.

وجدير بالذكر أن الموسيقار هشام خرما وضع مؤخرًا الموسيقى التصويرية لفيلم «ماكو» الذى عرض مؤخرا، والذى يعد أول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء، بعد أن حقق نجاحًا كبيرا بوضعه موسيقى مسلسل «النهاية».