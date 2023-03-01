«الأرصاد» تحذر مرضى الجيوب الأنفية من الأتربة العالقة اليوم وغدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالرغم من ارتفاعات درجات الحرارة ووصولها لأعلى من المعدلات الطبيعية إلا أن الأجواء تكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بالإضافة لتكون الشبورة المائية فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية على الطرق، كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية من الأتربة العالقة اليوم وغدا.

متوقع وجود الأتربة العالقة خلال فترات النهار تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن اليوم متوقع وجود الأتربة العالقة خلال فترات النهار تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية خلال فترات النهار، وخلال هذه الفترة يجب القيادة بهدوء تام فترات الصباح الباكر وفترات النهار.

كما أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة، خصوصا في الأماكن المكشوفة ويؤدي لانخفاض للرؤية الأفقية، محذرة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية اليوم وغدا من الخروج في هذه الأجواء إلا بارتداء الكمامات الطبية.

«غانم»: يجب عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة

وناشدت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة القيادة بهدوء تام فترات الصباح الباكر بأوقات تكون الشبورة، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، وتخفيف الملابس، خصوصا وأن الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى، ومتوقع انخفاض بدرجات الحرارة من يوم الجمعة ويكون انخفاض طفيف وتدريجي، ولكن من يوم السبت سيكون هناك مزيد من الانخفاض خصوصا فترات الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.