«الأرصاد» تحذّر من عاصفة رملية.. ونصيحة مهمة لمرضى الجيوب الأنفية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الغربية، يعمل على تكون عاصفة رملية، خلال طقس اليوم وغدا، على عدد من المدن والمحافظات، وفقا لصور الأقمار الصناعية.

أماكن العواصف الرملية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي، أنّ الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العواصف الرملية في المناطق الصحراوية المفتوحة، أو المدن الجديدة ذات الظهير الصحراوي، على السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الدلتا، والقاهرة، ومدن القناة، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وعلى الصحراء الغربية ومحافظة مطروح والضبعة.

وتابعت الهيئة، أنّ نشاط الرياح ينخفض كلما تقدّمنا إلى القاهرة والدلتا، لكنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، مطالبة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المفتوحة، كما طالبت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والصدر بتوخي الحذر وارتداء الكمامات وتجنب الخروج إلا للضرورة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 31 - 14

- العاصمة الإدارية 31 - 14

- أكتوبر 31 - 12

- بنها 30 - 13

- دمنهور 31 - 13

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ 30 - 14

- المنصورة 30 - 13

- الزقازيق 31 - 13

- شبين الكوم 31 - 14

- طنطا 31 - 14

- دمياط 28- 12

- بورسعيد 26 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 30 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 29 - 11

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 28 - 11

- طابا 28 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 29 - 14

- العلمين الجديدة 28 - 13

- مطروح 26 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 27 - 14

- الغردقة 28 - 14

- سفاجا 28 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 30 - 09

- بني سويف 30 - 09

- المنيا 30 - 09

- أسيوط 31 - 08

- سوهاج 31 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 33 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 32 - 08

- أبو سمبل 31 - 12