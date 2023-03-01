الإعلامي أحمد المسلماني: كتاب مدينة المليار رأي يكشف عن الأمراض الرقمية

استعرض الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، تفاصيل كتاب مدينة المليار رأي للكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، لافتًا إلى أن الكتاب يتحدث عن الأمراض الرقمية ووجهات النظر.

الكتاب تناول الأمراض الرقمية لهذا العصر

وأوضح خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الكتاب تناول الأمراض الرقمية لهذا العصر مثل الاجتزاء الذي يفعله البعض لإيصال معنى غير صحيح وغير المعنى الموجود.

ولفت إلى أن الكتاب يتناول مسألة شهرة العوام مثل من يصابون بالشهرة نتيجة التريند أو تواجدهم على شبكات التواصل الاجتماعي بأي هراء موجود، مشيرًا إلى أن ذلك يسبب أزمة للشخص الذي تعرض للشهرة المفاجئة وللأشخاص الآخرين.

يجب علاج هذه الأمراض حتى لا تزيد

وأشار المسلماني إلى أن الكتاب يلفت النظر لأمراض نفسية نجمت عن هذه الرقمنة المتوسعة عالميًا وعن وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الهاتف المحمول، وأنه يجب علاجها حتى لا تزيد، مشددًا على خطورة هذا الأمر.

وأكد المسلماني أن الكثيرين قد يكتبون «كلام فارغ» ويهينون البعض ويتأمرون على الغير ويحطمون غيرهم بسبب عدم معرفة أحد بهم، مشيرًا إلى وجود مجهولين كثيرين خلف وسائل التواصل الاجتماعي ولا يعرفهم أحد.