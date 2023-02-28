أحمد المسلماني بـ قناة الحياة: السفيرة نيكي هايلي تريد حكم أمريكا وتتحدى ترامب

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن السفيرة نيكي هايلي، تريد حكم أمريكا وتتحدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على شاشة «الحياة»، أن ترامب قال إنه هسيعود مرة أخرى لحكم أمريكا، «هناك رئيس واحد في تاريخ أمريكا خرج من الحكم وعاد إليه مرة أخرى وهو الرئيس كليفلاند، إلا أن لديه تخوفات من الحزب الجمهوري أكثر من خوفه من الرئيس بايدن».

ترامب والقلق من الحزب الجمهوري

وتابع: «لو حد قوي نزل قصاد ترامب من الحزب الجمهوري فالحزب هيرشحه، فمعركة ترامب الكبرى ليست مع الرئيس بايدن، وإنما داخل الحزب الجمهوري، ولكي يقطع الرئيس الطريق على غيره أعلن أنه سيترشح للرئاسة الأمريكية، فلما أعلن كذا حد كان بيفكر في الترشح إلا أنه سكت، وفيه كذا حد بيحاول يختار الوقت المناسب للترشح».

ترامب وهايلي

واستطرد: «ترامب كلامه قاسي وعنيف وألفاظه لا تحتمل، لذلك بعض ممن لديهم طموح خائفون من الطريقة التي يتحدث بها ترامب عن معارضيه وحلفائه أنفسهم، لكن أول مرشحة تجرأت إنها تقول إنها مرشحة عن الحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا هي السفيرة هايلي، وعملت رقم قياسي سابق في إنها أول امرأة من أصول هندية تصل إلى منصب حاكم، وأول أمريكية من أصل هندي تصل إلى العمل بالإدارة الأمريكية».