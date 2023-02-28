أحمد المسلماني: زالزال سوريا وتركيا أكبر كارثة في القرن الحالي

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن تركيا وسوريا والعالم أجمع استيقظوا على فاجعة الزلزال الكبير في 2023، وهو الأصعب منذ عام 1939، إذ أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا، وتهدمت العديد من المنازل والقرى، وتعتبر الكارثة الأكبر في هذا القرن، لافتا إلى أن هناك نظريات غير علمية ظهرت في هذا الإطار كمحاولات لتحليل الظاهرة.

غواصة روسية أطلقت صاروخا نوويا

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن بعض النظريات المنتشرة تروج بأن هناك غواصة روسية أطلقت صاروخا نوويا أدى لوقوع الزلزال، والبعض قال إنها قنبلة نووية في القاعدة الأمريكية بتركيا وتعرضت للانفجار بفعل أمريكا، وآخرون يقولون إن ذلك حدث نتيجة لموقف تركيا من السويد، الذي أدى لمساهمة الأخيرة في انفجار القنبلة انتقاما من تركيا.

اليونان وقبرص

وأشار الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إلى أن البعض يقولون إن اليونان وقبرص يستفيدان من توطيد العلاقات بينهما وسيقومان بكل شيء ممكن من أجل ذلك حتى لو تسبب في إحداث كارثة، موضحا أن البعض قالوا إن السفارات والقنصليات في أسطنبول طلبوا من رعاياهم مغادة البلاد قبل وقت الزلزال.