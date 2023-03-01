أحمد المسلماني يكشف عبر قناة الحياة تفاصيل حرب المناطيد بين الصين وأمريكا

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، أن موضوع حرب المناطيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أصبح أكثر إثارة، خاصة بعد تصريحات الحكومة الأمريكية، بأنها لا تملك دليلا على أن هذه المناطيد خاصة بالتجسس، أو تخدم التجسس الصيني على الولايات المتحدة.

يبحثون كل الاحتمالات

أوضح المسلماني، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن جنرالا أمريكيا كبيرا صرح بتصريح مفاجئ، بأنهم يبحثون كل الاحتمالات بما فيها احتمال أن يكون المنطاد جسما فضائيا لكائنات فضائية.

وأشار إلى أن الصين أعلنت أن هذا المنطاد من مناطيد الطقس، ويعمل على تسجيل درجات الحرارة والضغط والمناخ والرياح والعواصف، لافتًا إلى أن الأمريكان لم يقتنعوا بهذا الكلام.

اتهامات متبادلة بين الصين وأمريكا بإرسال مناطيد للتجسس

وأشار إلى أن اليابان اتهمت الصين بإرسال مناطيد تجسس فوق اليابان، لافتًا إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين الصين وأمريكا بإرسال مناطيد للتجسس.

وكشف أن هناك كتابا رائعا لكاتب استرالي، وأستاذ جامعي يدعى جون لاكسلاند اسمه مناطيد التجسس أكد فيه أن هذا الموضوع قديم واستخدم في الحرب الفرنسية وأننا وصلنا لمرحلة أقمار صناعية للتجسس ورجعنا مرة أخرى للمناطيد والتي تكلفتها أقل بكثير من المناطيد ويمكنها تغطية مناطق واسعة.