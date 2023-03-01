أحمد المسلماني: الإسماعيلية الجديدة أقيمت على أحدث النظم وتضم 250 ألف نسمة

استعرض الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، تفاصيل مدينة الإسماعيلية الجديدة، والتي تٌقام على الساحل الشرقي لقناة السويس الجديدة.

المدينة على مساحة كبيرة وتستوعب ربع مليون نسمة

وأوضح خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة مستوى عالمي وسيكون موجود فيها كل شيء في المدينة التي وصفها بأنها ستكون رائعة.

وأشار إلى أن المدينة تحتوي على مصادر طاقة نظيفة ومختلفة مثل الطاقة الشمسية، وتحتوي على فرع للنادي الإسماعيلي الجديد على مساحة 30 فدانا تقريبًا.

المدينة أقيمت على أحدث النظم الموجودة على الإطلاق

وأكد المسلماني أن مدينة الإسماعيلية الجديدة أقيمت على مساحة كبيرة، وتستوعب ربع مليون نسمة وتقع على مساحة 13 ألف فدان ويقع شاطئها على الساحل الشرقي لقناة السويس بطول 11 كيلو متر.

وأشار إلى أن المدينة أقيمت على أحدث النظم الموجودة على الإطلاق طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، معتبرًا أن الإسماعيلية الجديدة ستنضم لقائمة المدن الجديدة بسعة تتجاوز ربع مليون مواطن، وتعتبر نموذجا رائعا في صناعة الأمل.