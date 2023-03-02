5 مشاهد مؤثرة في وفاة شاب بعد مباراة كرة قدم بالمنوفية

لحظات مؤلمة شهدتها قصة الشاب محمد سطوحي أبوحمده، الذي توفي بأزمة قلبية بعد الانتهاء من لعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه في قرية بابل بمحافظة المنوفية؛ إذ سقط على الأرض وتوفي في المستشفي بعد محاولات الأطباء إنقاذ حياته.

مشاهد مبكية في وفاة شاب بعد مباراة بالمنوفية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية 5 مشاهد مؤثرة ومبكية في تفاصيل وفاة الشاب محمد سطوحي البالغ من العمر 33 عاما، وفق رواية عادل أبو حمدة، عم المتوفى، وأحمد حماد، صديق الشاب، في تصريحاتهما لـ«الوطن»:

1 - انهيار أصدقاء الشاب المتوفى بعد المباراة، عقب سقوطه بينهم، خاصة أنه كان يلعب بشكل طبيعي وتدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ .

2- أسرة الشاب أصيبت بصدمة كبيرة على المقابر بقرية بابل، أثناء تشيع الجثمان، وانهاروا من البكاء وسط محاولات الحضور مواساتهم وتهدئتهم.

3- الشاب المتوفي له من الأبناء طفل واحد يبلغ من العمر عام واحد، وكان يتمني أن يعيش حتى يزوجه.

صدمة في مستشفي تلا بعد وفاة الشاب بشكل مفاجئ

4- اللحظات الأخيرة من الوفاة داخل المستشفي كانت صادمة لجميع الحضور؛ إذ اعتقدوا أنه يمر بأزمة طارئة، لكنهم تفاجئوا بخبر الوفاة.

5- بكلمات مؤثرة نعى أصدقاء الفقيد، المتوفى عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان محبوبا من الجميع وحسن الخلق وطيب القلب.