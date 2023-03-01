الإعلامية سارة حازم: «مارس» مرتبط بتاريخ طويل من النضال للمرأة المصرية

قالت الإعلامية سارة حازم، إن شهر مارس ارتبط ارتباطا وثيقا بالمرأة صاحبة التاريخ المليء بالنضال والكفاح.

وأضافت خلال تقديم برنامج «كل الزوايا» على شاشة ON: «النهاردة 1 مارس المرتبط بفصل الربيع واللي بنستناه عشان جوه جميل من السنة للسنة، بغض النظر عن الجو الصيفي اللي بنشوفه النهاردة، لكنه أيضا شهر المرأة اللي تاريخها مليء بالكفاح والنضال».

شهر مارس مليء بالاحتفالات

وتابعت: «شهر مارس مليء باحتفالات كثيرة تخص المرأة ونبدأ من 3 مارس عام 1956 وصدور القانون 73 الخاص بالانتخاب، الذي أعطى الحق للمرأة في مصر بالترشح والتصويت في الانتخابات».

واستطردت: «ثم يوم 8 مارس 1977 أصدرت منظمة الأمم المتحدة قرارا باعتماده يوما عالميا للمرأة، و16 مارس 1919 نقطة تحول في تاريخ المرأة المصرية، وشهد أول خروج للنساء في مسيرات تندد بالاحتلال وتطالب بالاستقلال والحرية وأصبح يوما للمرأة المصرية».

عيد الأم

وأوضحت: «يوم 21 مارس 1956 بدأ أول احتفال بيوم الأم المصرية على يد الأخوين مصطفى وعلي أمين، وجاءت رسالة من أم تشكو من أولادها ومعاملتهم السيئة لها، ما دفع مصطفى أمين أن يقترح الاحتفال بعيد الأم وطبقت فعلا، وبقى يوم الأم وخرجت الفكرة لكل البلاد العربية».

وأكدت أنه خلال السنوات الماضية حظيت المرأة بدعم كبير من الدولة، كما حصلت على كثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دعم خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرات توجه للمرأة».