الإعلامية سارة حازم: الأفلام المعروضة بقناة «الوثائقية» حاصلة على جوائز عالمية

قالت الإعلامية سارة حازم، إن نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذة عليها قناة «الوثائقية» التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حاصلة على جوائز عالمية في مهرجانات مختلفة.

«العالمية» أحد معايير القناة

وأضافت سارة حازم خلال برنامج «كل الزوايا» المذاع على قناة «on»، أن هذا المعيار هو أحد المعايير التي تتحراها قناة الوثائقية في سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصري والعربي غير مسبوقة من حيث التنوع في المحتوى أو جودته.

وأشارت إلى أن الجميع ينتظر القناة الوثائقية، لأنها ستكون أول قناة تقدم هوية مصر تاريخيا وفنيا وثقافيا وسياسيا ووطنيا، وستكون على مدار 24 ساعة، موضحة أن المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت تلك القناة إيمانا منها بأهمية الفيلم الوثائقي.

موعد انطلاق القناة

وتبدأ أول قناة وثائقية مصرية، بثها الأحد المقبل، في الثامنة مساء، إذ نجحت في الاستحواذ على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي.