هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني 2023 بعملين.. عودة «فزاع»

يخوض الفنان هشام إسماعيل، السباق الرمضاني المقبل، بعملين مختلفين، الأول دراما، والآخر كوميدي.

مسلسل الكبير أوي 7

يواصل الفنان هشام إسماعيل النجاح الكبير الذي حققة في شخصية «فزاع» بمسلسل الكبير أوي، مع أحمد مكي بأجزائه الـ6؛ إذ يشارك في الجزء الـ7 من المسلسل، المقرر عرضه في رمضان 2023.

ويشارك في مسلسل «الكبير أوي 7» بجانب أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل جميلة

كما يشارك هشام إسماعيل في مسلسل جميلة لريهام حجاج، ويجسد دور محامي شرير، ويظهر في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين؛ منهم عبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق، وهاني عادل، أحمد الشامي، وآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.