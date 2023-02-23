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5 معلومات عن مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

كتب:

ضحى محمد
11:39 ص | الخميس 23 فبراير 2023
مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي- تعبيرية

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي- تعبيرية

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير مسلسله الجديد «الكبير أوي»، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وهو عمل يعتمد في الأساس على الكوميديا، ويجمع بين عدد من الأبطال في الموسم الجديد، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن العمل الدرامي.

تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، وهي كالتالي:

معلومات عن مسلسل «الكبير أوي»

- رحمة أحمد بطلة المسلسل الجزء السابع، ولا صحة لما نشر بشأن انسحابها من العمل الدرامي.

- تعتمد أحداث الجزء الجديد على الكوميديا بشكل واضح.

- يظهر أحمد مكي بشكل مختلف عن الموسم الماضي في رمضان، وتظهر الكثير من المغامرات الجديدة بين الثلاث شخصيات حزلقوم وجوني والكبير الذي يجسدهم الفنان أحمد مكي.

أحمد مكي وكوميديا رحمة أحمد

- يقدم أحمد مكي مع رحمة أحمد واحدة من أقوى قصص الحب والرومانسية بطريقة الكوميديا.

- جاء الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس في رمضان 2022 .

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يشارك فيه عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومصطفى غريب، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي وإخراج أحمد الجندي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.