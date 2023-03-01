محمد رمضان يصور عددا من مشاهده في «العمدة» بمنطقة الوايلي

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تصوير عدد من مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة» في منطقة الوايلي.

ونشر محمد رمضان، فيديو خلال وجوده بمنطقة الوايلي لتصوير عدد من المشاهد، وعلق عليه: «شكرا قسم شرطة الوايلي.. وشكرا مديرية أمن القاهرة وشكرا أجدع ناس أهالي منطقة الوايلي على حسن الاستقبال والتعاون معنا إمبارح في تصوير مسلسل جعفر العمدة.. رمضان يجمعنا».

مسلسل العمدة

مسلسل العمدة من أبرز المسلسلات التي ينتظر عرضها الجمهور في رمضان 2023، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.