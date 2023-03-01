مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل «العمدة»

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد «العمدة»، ضمن مسلسلات رمضان 2023، إذ صور العديد من مشاهد المسلسل في حي السيدة زينب وسط الجمهور.

العمدة.. أبرز مسلسلات رمضان 2023

وشارك محمد رمضان جمهوره، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له من كواليس تصوير المسلسل في الشارع وسط الجمهور، وهو يرتدي الجلباب والعباءة وبالشارب، وعليه: «جعفر العمدة».

العمدة، المقرر طرحه ضمن مسلسلات رمضان 2023، يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل العمدة

ويجسد محمد رمضان في المسلسل، دور «جعفر العمدة»، الذي يتزوج 4 سيدات لكل منهن قصة وحكاية مختلفة، ومن المقرر أن يدخل المسلسل الفترة المقبلة في مرحلة المونتاج والمكساج لوضع الموسيقى التصويرية على بعض المشاهد الدرامية داخل أحداث المسلسل، حسبما أكد مخرج العمل في بيان صحفي.