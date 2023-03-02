النائب علاء عصام يكشف تفاصيل مقترحه بابتعاث أئمة الأوقاف.. لتطوير الخطاب الدين

كشف الكاتب الصحفي علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل اقتراحه بابتعاث أئمة وخطباء وزارة الأوقاف للخارج، من أجل تطوير خطابهم الديني، لافتًا إلى أن هذه الفكرة لها امتداد تاريخي، ضاربًا المثل برفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعلي عبدالرازق وآخرين.

الشيوخ الأجلاء عندما سافروا للخارج عايشوا ثقافات مختفلة

وأوضح علاء عصام خلال لقائه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه عندما سافر الشيوخ الأجلاء للخارج عايشوا ثقافات مختفلة ورأو جنسيات تعيش مع بعضها وتحترم قيمة العمل والوقت، ومنهم من يحترم حقوق الإنسان والحيوان، متذكرًا مقولة الإمام محمد عبده: «رأيت هناك إسلام بلا مسلمين ورأيت هنا مسلمين بلا إسلام».

وزير الأوقاف وافق على الفكرة

وأشار علاء عصام إلى أن رفاعة الطهطاوي نقل في مؤلفاته معنى كلمات الحرية والمواطنة، لافتًا إلى أنه يرغب في استنساخ تجربة الابتعاث.

وأوضح النائب أنه التقى بوزير الأوقاف في أحد الاجتماعات، واقترح عليه الفكرة، وتحدث معه في فكرة التعايش والتعرف على علوم جديدة، مؤكدًا أنه وافق بشرط توفير تمويل، مشيرا إلى أنه أخبر الوزير بأنه يمكن ابتعاث الأئمة بدون أي تكاليف.