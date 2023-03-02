مأساة في قنا لوفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة.. «ذهبوا لغسل وجوههم خرجوا جثث»

مأساة شهدتها محافظة قنا، لمصرع 6 ضحايا من أبناء محافظة اسيوط، إثر سقوطهم في حوض بئر مياه جوفية داخل مزرعة بعد الانتهاء من عملهم في أحد الحقول الزراعية بالمنطقة الصحراوية الواقعة على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي، ليصبحوا شهداء لقمة العيش، وجميعهم من عائلة واحدة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

بحسب التحريات الأولية، فإن العاملين المتوفين جميعهم من عائلة واحدة، مقيمين في مركز منفلوط بأسيوط، كانوا يعملون بالأجر اليومي في أحد الحقول الزراعية، وعندما انتهوا من العمل، ذهبوا لحوض مياه لبئر جوفي لتنظيف أنفسهم، لكن سقط أحدهم، وحاولوا إنقاذه، لكن كل المحاولات فشلت بسقوطهم غرقا في الحوض الذي كان عمقه كبيرا.

وكان سابع موجود بالمزرعة، وعندما بحث عنهم، اكتشف أنهم غرقوا، وأبلغ الشرطة.

ندب مفتش الصحة لمعاينة ضحايا بئر قنا

وتحقق جهة التحقيق بمحافظة قنا في الواقعة المأساوية، وانتدبت مفتش الصحة لمعاينة جثث الضحايا الستة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الضحايا.

وكانت غرفة العمليات بقنا تلقت أمس الأربعاء، إخطارا من هيئة الإسعاف يفيد غرق 6 أشخاص في حوض بئر مياه جوفية بقنا، على طريق على طريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، تمكنوا من انتشال الجثث الستة، ونقلهم بواسطة 4 سيارات إسعاف.

أسماء ضحايا بئر مياه قنا الجوفي

وجاءت أسماء ضحايا حوض بئر المياه الجوفية بالمزرعة، كالتالي: عبدالرحمن مختار صياد، 22 عاما، وتامر حسني محمد فرغلي، 16 عاما، وحازم أحمد محمد فرغلي، 15عاما، عبدالرحمن علي محمد فرغلي، 15 عاما، ويوسف أحمد رفيق فرغلي، 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلي، 15عاما، جميعهم من عائلة واحدة، من مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووضع الجثث في مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهة التحقيق.