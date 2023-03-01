ارتفاع ضحايا انهيار بئر المياه الجوفية على طريق «قنا – سوهاج» إلى 6 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا بئر المياه الجوفية بمزرعة على طريق «قنا- سوهاج» الصحراوي الشرقي، إلى 6 جثث، بينهم 4 أطفال، جميعهم مقيمين مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بعد انتشال الجثة السادسة، جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

من عائلة واحدة.. تفاصيل سقوط ضحايا داخل بئر

كانت غرفة العمليات بمحافظة قنا تلقت إخطاراً من هيئة الإسعاف يفيد بسقوط أشخاص فى بئر مياه جوفية على طريق على طريق «قنا- سوهاج» الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، تبين من الفحص الأولى سقوط عدد من الأشخاص داخل بئر مياه جوفية، وتم انتشال الجثث بينهم 4 أطفال.

بينهم 4 أطفال.. أسماء ضحايا بئر مياه الجوفية في قنا

جاء أسماء ضحايا بئر المياه الجوفية بالمزرعة هم «عبد الرحمن مختار صياد 22 عاما، وتامر حسني محمد فرغلي 16 عاما، وحازم أحمد محمد فرغلي 15عاما، عبدالرحمن علي محمد فرغلي 15 عاما، ويوسف أحمد رفيق فرغلي 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلي 15عاما، جميعهم من عائلة واحدة، من مركز منفلوط في محافظة أسيوط».

وتبين أن الضحايا أنهم من عائلة واحدة بعد أداء عملهم داخل مزرعة على طريق «قنا - سوهاج» الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا ذهبوا لغسل وجوههم من البئر فسقطوا بداخله، تقرر نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووضع الجثث في مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهة التحقيق