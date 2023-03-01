انتشال 5 جثث من داخل بئر جوفي على طريق «قنا- سوهاج»

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 5 جثث من داخل بئر مياه جوفية على طريق«قنا- سوهاج» الصحراوي، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث .

حادث سقوط بئر قنا الجوفي

كان مرفق إسعاف قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمحافظة قنا يفيد بسقوط عدد من الأشخاص في بئر مياه جوفية على طريق على طريق «قنا- سوهاج» الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا .

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، تبين من الفحص سقوط عددا من الأشخاص داخل بئر مياه جوفية، وتم انتشال 5 جثث بينهم أطفال.

أسماء مصابي حادث انهيار بئر قنا الجوفي

تم انتشال 5 جثث أطفال، وهم عبد الرحمن مختار، 22 عامًا، وتامر حسني فرغلي، 16 عامًا، وحازم احمد محمد فرغلي 15 عامًا، وعبد الرحمن علي محمد فرغلي، 15 عامًا، ويوسف أحمد رفيق، 14 عامًا، ومصطفى هاشم بدر ، فرغلي 15 عامًا، مقيمين في محافظة أسيوط.

وتبين أن الضحايا بعد أداء عملهم داخل مزرعة على طريق قنا -سوهاج الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا ذهبوا لغسل وجوههم من البئر فانهار جزء منه بهم وسقطوا بداخله، تقرر نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.