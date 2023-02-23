أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

استقبلت مستشفى قنا العام 14 راكبا مصابين بكسور وسحجات وجروح قطعية، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ميكروباص تجاه مدينة قنا على الطريق الصحراوي الغربي، ونُقل المصابون إلى المستشفى.

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم

وحصلت «الوطن» على قائمة بأسماء المصابين في حادث قنا اليوم، وهم «عبد اللاه محمود علي 78 عامًا، وجابر سيد أبوالنصر 63 عامًا، وسعد الدين قط حسين 45 عامًا، وإبراهيم رفاعي إبراهيم 34 عامًا، ومحمد عبدالعزيز أحمد 35 عامًا، ورانيا رجب حميد 26 عامًا، وعاصم علي نورالدين 34 عامًا، وصابرين أبوزيد حسين 26 عامًا، وعلا شحات أبوالوفا 23 عامًا، وعصام محمد محمد 35 عامًا، ومحمود علي عبد العظيم 22 عامًا، وعلاء شحات أبوالوفا 22 عامًا، وعلي عراق أبوزيد 28 عامًا، وإبراهيم حداد محمد رضیع 9 شهور».

حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في قنا

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى بلاغا من مرفق إسعاف قنا، يفيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة قنا، وأسفر عن إصابة 14 مواطنا.

نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام

وانتقلت الأجهزة الأمنية و8 سيارات سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلوا المصابون إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم لهم تحت إشراف الأطباء.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلب تقرير من مرور قنا حول أسباب الحادث، الذي تبين بسبب انفجار الإطار الأمامي مما ادي إلى انقلابها.