«أمنية» فنانة تشكيلية تشارك في برنامج الدوم: خطوة على طريق النجاح

استعرض برنامج الدوم، المذاع عبر فضائية «DMC» عددا من المواهب في مجال الفن التشكيلي، شملت مواهب في الرسم والنحت وغيرها من الفنون.

أمنية قدمت لوحة الذكريات السعيدة

وتشكلت لجنة تحكيم برنامج الدوم من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، والفنان سامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، المدير الفني لمتحف الفن المعاصر، والفنانة التشكيلية تريز انطوان.

وقدمت أمنية نجيب فنانة تشكيلية من محافظة الجيزة، لوحة تمثل الذكريات السعيدة التي عاشتها، مشيرة إلى أن الألوان في اللوحة تمثل المود الخاص بها، والذي تشعر أنه متغير ويتجدد ويتغير باستمرار ويتخلف من شخص لآخر.

وأكدت أمنية أنها استفادت بشكل كبير من وجودها في الدوم، معتبرة أنها خطوة كبيرة في طريق نجاحها، وأن ظهورها أمام الجمهور خطوة نجاح لها.

فكرة رسم ظلال النباتات في المياه

وسألتها الفنانة تريز أنطوان، عضو لجنة تحكيم الدوم، عن فكرة رسم ظلال النباتات في المياه، وأجابتها أن السبب في ذلك هو وجود إضاءة أعلى اللوحة.

بينما أثنى الفنان سامح إسماعيل على الألوان التي اختارتها أمنية، مشيرًا أن الألوان الدافئة هي التي أدت دور البطولة في اللوحة.