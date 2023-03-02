محمد داوود يستعرض في «الدوم» بورتيريه أبلاكاش لوجه كريم عبدالعزيز: نفسي أقابله

استعرض برنامج الدوم المذاع عبر فضائية «DMC»، عددا من المواهب في مجال الفن التشكيلي، شملت الرسم والنحت وغيرها من الفنون.

وتشكلت لجنة تحكيم برنامج الدوم للفن التشكيلي من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، والفنانة التشكيلية تريز أنطوان، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، المدير الفني لمتحف الفن المعاصر.

بورتريه للفنان كريم عبدالعزيز يشمل 10 طبقات من الأبلاكاش

وقدم محمد إبراهيم داوود، بورتريه منحوت بطريقة الأركت اليدوي، لافتًا إلى أنه حفر الملامح على طبقات من الأبلاكاش، مشيرًا إلى أن للفنان كريم عبدالعزيز ويشمل 10 طبقات من الأبلاكاش، بحيث ترسم كل طبقة على الأخرى التي تليها، وشرح التقنية التي نحت بها الصورة بشكل احترافي رائع.

وأشار «داوود» إلى أنه اختار الفنان كريم عبدالعزيز، بسبب حبه الشديد له وبسبب أنه كان من لجنة تحكيم برنامج الدوم الموسم الماضي، معربًا عن أمنيته بأن يوصله البرنامج به.

وأكد الشاب أنه قدم هذا العام في الدوم بفن جديد، وهو الأركت عن طريق النحت على عدة طبقات، مشيرًا إلى أنها فكرة جديدة وحصل من خلالها على براءة اختراع لهذا النوع من النحت.