طرح برومو مسلسل «الصفارة» للفنان أحمد أمين.. أول بطولة مطلقة

عرضت شركة سعدي جوهر، برومو مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين، الذي سيشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس وشريف عبدالفتاح، وبطولة أحمد أمين وطه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، واخراج علاء إسماعيل.

المسلسل يدور في إطار كوميدي وعدد حلقاته 15 حلقة

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، وفكرته مأخوذة عن رواية Sound Of Thunder 1952 وهو ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض بشكل حصري على قناة Dmc في شهر رمضان المقبل.

ويجسد أحمد أمين خلال المسلسل دور فؤاد، مرشدًا سياحيًا، يسرق «صفارة» أثرية من سيوة تعيده دقائق قليلة إلى الماضي ويقوم بالتغيير فيه.

ويعتبر مسلسل الصفارة أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في الدراما التليفزيونية، وأيضًا أولى تجارب المخرج علاء إسماعيل بالدراما، بعد إخراجه لبرنامج «البلاتوه».