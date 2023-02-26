عرض مسلسل «الصفارة» لأحمد أمين على dmc في رمضان

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن القناة العارضة لمسلسل «الصفارة» للفنان أحمد أمين طوال شهر رمضان الكريم.

عرض مسلسل الصفارة على قناة dmc

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «الصفارة» مدون به عرضه على شاشة قناة «dmc»، وعلق عليه: «الصفارة رمضان 2023 شهر الفرحة».

تفاصيل مسلسل الصفارة

وكان الفنان أحمد أمين، روج لمسلسل «الصفارة»، عن طريق نشره بوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه: «دعواتكم استمرار تصوير مسلسل الصفارة المقرر عرضه في رمضان 2023، المسلسل من بطولة أحمد أمين وحاتم صلاح، وطه دسوقي، وآية سماحة وإنعام سالوسة».

وأضاف «أمين» أن المسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة ويدور في إطار تشويقي كوميدي، وفكرته مأخوذة عن رواية Sound Of Thunder 1952، والإشراف على فريق الكتابة أحمد أمين ومحمود عزت، والمسلسل من تأليف سارة هجرس، شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج شركة ميديا هاب Media Hub وتنفيذ الإنتاج لشركة أروما Aroma.