الدولار الأمريكي يعتبر من بين العملات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، نظرا لأنه العملة الرسمية في الكثير من المعاملات المالية والاقتصادية على مستوى العالم العربي والأوروبي، لذلك ترصد «الوطن»، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم.

وفقا لما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك، خلال التداولات الصباحية اليوم، فجاء سعر صرف الدولار اليوم خلال عمليات البيع والشراء كالتالي:

سعر صرف الدولار اليوم 1-3-2023 في البنوك

تباين سعر الدولار اليوم في البنوك، بين قرش وقرشين فقط بين بنك وآخر، في بداية التعاملات حيث بلغ نحو 30.57 جنيه للشراء و30.68 للبيع في بعض البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

- في البنك المركزي سجل 30.57 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في cib نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- في بنك قناة السويس، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- في بنك الإسكندرية بلغ سعر صرف الدولار للشراء 30.58 جنيه، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- في بنك مصر سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- في البنك الأهلي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.