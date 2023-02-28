سعر الدولار الأمريكي اليوم 28-2-2023 فى البنوك المصرية

أعلنت جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، خلال التداولات الصباحية اليوم، أسعار العملات المختلفة سوء الأجنبية أو العربية، ومنها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 30.57 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع، فيما سجل في بنكي الأهلي ومصر 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع، وذلك عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية.

ونظرا للمتابعات اليوم للتغيرات التي تؤثر على أسعار العملات، حرص بوابة «الوطن»، على متابعة كافة بالعملات العربية والأجنبية، ومنها سعر الدولار اليوم، وفق ما كشفت عنه مواقع البنوك.

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 28-2-2023

اختلف سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والعربية، حيث تراوح الاختلاف السعري بين قرش وقرشين فقط، وجاءت أسعاره في بداية التعاملات كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي

- في البنك المركزي اليوم 30.57 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- في المصرف المتحد 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- في cib اليوم عند 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

-في بنك قناة السويس، 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- في بنك الإسكندرية سجل للشراء 30.58 جنيه، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- في بنك مصر نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- في البنك الأهلي 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.