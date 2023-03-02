سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سجل سعر الريال السعودي، تراجعا طفيفا في بعض البنوك في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 2 من مارس، بينا استقر سعره في بنوك أخرى، وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة، في ظل الإقبال على عمليات الشراء من جانب الذين يستعدون للسفر لأداء عمرة رمضان.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل اليوم سعر الريال السعودي، تراجعا بقيمة قرش في بعض البنوك، وجاء سعره في البنوك، كما يلي:

سعر الريال في البنك الأهلي

- في البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.14 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.12 جنيه لعمليات الشراء، و8.17 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي 7.88 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.11 جنيه للشراء، والبيع 8.18 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 8.14 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.