سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

حافظ الريال السعودي، على استقراره مع بداية تداولات اليوم في البنوك المصرية والعربية، ما زاد الإقبال على شراء الريال السعودي خاصة من قبل الراغبين في السفر لأداء عمرة شهر رمضان المقبل.

سعر الريال السعودي اليوم 28-2-2023

وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، كما يلي:

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه لعمليات البيع.

- في بنك الإسكندرية بلغ سعره 8.12 جنيه لعمليات الشراء، و8.18 جنيه لعمليات البيع.

سعر العملة السعودية في CIB

- في البنك التجاري CIB، سجلت العملة السعودية 8.11 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- في بنك الإسكندرية 8.12 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- في بنك قناة السويس، 8.11 جنيه للشراء، والبيع 8.15 جنيه.

صرف العملة السعودية في بنك مصر والمركزي

- وفي بنك مصر، سجل الريال 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي، سجل 8.14 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد بلغ سرع الريال 7.88 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.