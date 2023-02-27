استقرار سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

كشفت جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مع بداية التدولات الصباحية اليوم الاثنين، عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إذ سجل في البنك المركزي المصري 8.14 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع، فيما سجل في بنكي الأهلي ومصر 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع، وذلك عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم

وفيما يلي رصدا لـ سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، كما يلي.

- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه لعمليات البيع.

- في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 8.12 جنيه لعمليات الشراء، و8.18 جنيه لعمليات البيع.

سعر العملة السعودية في CIB

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في البنك التجاري CIB، نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة السعودية اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 8.12 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- سعر صرف الريال في بنك قناة السويس، 8.11 جنيه للشراء، والبيع 8.15 جنيه.

صرف العملة السعودية في بنك مصر والمركزي

- سجلت العملة السعودية في بنك مصر، نحو 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- الريال السعودي بالبنك المركزي، 8.14 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- داخل المصرف المتحد استقر السعر عند 7.88 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.