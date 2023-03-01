سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

مع بداية تداولات اليوم في البنوك اليوم الأول من مارس 2023، حافظ الريال السعودي، على استقراره خلال تداولات اليوم، في ظل الإقبال على عمليات الشراء من جانب الذين يستعدون للسفر لأداء عمرة رمضان المقبل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل اليوم سعر الريال السعودي، وفقا لما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك، استقرارا، حيث أن الاختلاف السعري بين بنك وآخر يتراوح بين 3-4 قروش فقط، حيث جاء سعر في البنوك، كما يلي:

- في البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي نحو 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه لعمليات البيع.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.12 جنيه لعمليات الشراء، و8.18 جنيه لعمليات البيع.

سعر العملة السعودية في CIB

- في البنك التجاري CIB، بلغت العملة السعودية 8.11 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- في بنك الإسكندرية بلغ سعر الريال السعودي 8.12 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.

- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 8.11 جنيه للشراء، والبيع 8.15 جنيه.

صرف العملة السعودية

- وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال 8.11 جنيه لعمليات الشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي، بلغ 8.14 جنيه للشراء، و8.17 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد 7.88 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.