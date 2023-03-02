طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات سقوط أمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم الخميس 2 مارس 2023، استمرار الموجة الحارة التي بدأت للمرة الأولى هذا الشتاء أمس الأربعاء، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى اليوم على عروس البحر الابيض المتوسط إلى 30 درجة، وهو ارتفاع أكبر مما كان عليه الوضع أمس، فيما من المتوقع إمكانية كسر تلك الموجة الحارة بسقوط أمطار خفيفة نسبتها 20%.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الخميس، يشهد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذا الشتاء، حيث سجلت العظمى 30 والصغرى 16، وذلك بارتفاع درجة مئوية عما سجلته أمس، بالإضافة إلى تأثرها برياح جنوبية دافئة تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل أكبر.

عاصفة ترابية تكسرها أمطار خفيفة

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الظاهرة المؤثرة خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما تجلى على كورنيش الإسكندرية، مع إمكانية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% لكسر تلك الموجة الحارة وتهدئة الأتربة.

سرعة الرياح وارتفاع الأمواج

ولفتت الهيئة إلى أن طقس الإسكندرية اليوم يشهد سرعة رياح بمقدار 38 كيلو متر في الساعة يزيد من حدة الأتربة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر وهو معدل معتدل لا يؤثر على حركتي الملاحة والصيد.