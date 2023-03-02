ختام مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة على شواطئ الغردقة «صور»

اختتمت مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة Miss Eco Top Model 2023 التي استصافت فعالياتها مدينة الغردقة على مدار أسبوع في أحد المنتجعات السياحية الكبرى على شواطئ الغردقة بمشاركة ما يقرب من 70 متسابقة تمثل دول العالم.

الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

وأعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة برئاسة آمال رزق في حفل ختام بحضور كبير عن فوز ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، سيدني ساليناس بجائزة أفضل فستان سهرة، وفوز الفنانة الفنزويلية جوانا أبونتي بجائزة Miss Eco Elegance ملكة جمال الأناقة، والمكسيكية Andrea Torres Pérez بلقب أفضل عارضة أزياء Miss Eco Top Model.

ختام فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

كشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر عن ختام فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والتي استضافتها مدينة الغردقة وإعلان الفائزات بألقاب المسابقة في حفل الختام الذي اقيم مساء أمس برئاسة آمال رزق رئيس اللجنة المنظمة وعدد من المشاهير ولجنة التحكيم والمواقع وكالات الأنباء العالمية.

ختام مسابقة ملكة جمال العالم

أشار صلاح الديب مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فعاليات المسابقة استمرت نحو أسبوع على شواطئ الغردقة وتضمنت مسابقة المواهب والغناء ومسابقات ترفيهية و ثقافية ورياضية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة ورحلات سياحية وزيارات للمعالم السياحية ورحلات إلى الأقصر والجزر البحرية بالغردقة واختتمت فعاليتها امس بحضور كبير.