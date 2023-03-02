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متحف الغردقة يحتفل بالذكرى الثالثة لافتتاحه.. «زي فرعوني وإنشودة إيزيس»

بالزي الفرعوني وانشودة إيزيس متحف الغردقة يحتفل بمرور 3 أعوام

كتب:

شاذلى عبدالراضي
04:30 ص | الخميس 02 مارس 2023
متحف الغردقة

متحف الغردقة

احتفلت إدارة متحف الغردقة، أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثالثة على افتتاحه، بمشاركة عدد من الأطفال مرتدين الزي الفرعوني، وتقديم عروض وتابلوهات فنية فرعونية تحكي تاريخ الأجداد القدماء المصريين، وغناء الإنشودة الشهيرة «إيزيس»، باللغة المصرية القديمة، تحت رعاية وزارة الآثار. 

متحف الغردقة يحتفل بالذكرى الثالثة 

وأشارت نيرمين حافظ، مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن إدارة المتحف احتفلت أمس بمرور 3 سنوات على إنشائه، وشملت الاحتفالات تقديم عرض فيلم يحكي تاريخ القدماء المصريين بمشاركة الأطفال الذين ارتدوا الزي الفرعوني بوجود عدد من رواد المتحف من المصريين والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

إنشودة إيزيس في متحف الغردقة 

وأوضحت نيرمين حافظ، أن إحدى الزائرات «كرستينا كرم»، أدت الإنشودة الشهيرة «إيزيس» باللغة المصرية القديمة، أمام إحدى القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وهي عبارة عن تمثال يجسد الإله إيزيس، في حالة من التناغم مع سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف الذي تركز موضوعاته بشكل أساسي على مفهوم الفن والرفاهية والجمال.

الذكرى الثالثة لمتحف الغردقة 

وأوضح وليد علام، مدير متحف الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحف افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، في الأول من شهر مارس عام 2020، بتكلفة 160 مليون جنيه، على مساحة 10 آلاف متر، ويضم أكثر من 2000  قطعة أثرية أصلية تسرد جميع العصور ما قبل التاريخ حتى العصور الحديثة. 

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