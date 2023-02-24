موعد صرف منحة الزواج من التأمينات.. اعرفي الأوراق المطلوبة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة الأب صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، يتم صرف المعاش للمستحقين عنه مثل الزوجة والابنة والأبناء والأخوات، وذلك من أول الشهر الذي حدثت به الوفاة، موضحة أنه في حالة إذا تم قطع معاش الابنة أو أخت صاحب المعاش المتوفى يتم صرف منحة تسمى «منحة الزواج»، مشيرة إلى أن هذه المنحة تساوي المعاش المستحق عن مدة 12 شهرا «سنة»، مع الالتزام بما يلي:

تفاصيل صرف منحة الزواج

- منحة الزواج تستحق وتصرف لمرة واحدة فقط.

- تحسب منحة الزواج لابنة أو أخت صاحب المعاش المتوفى على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- التأمينات شددت على أن منحة الزواج تسقط إذا لم يتم التقدم لصرفها خلال مدة 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

خطوات الحصول على منحة الزواج

- تتوجه ابنة صاحب المعاش أو أخته إلى منطقة التأمينات المتواجد بها ملف صاحب المعاش.

- تقدم ابنة أو أخت صاحب المعاش المتوفى طلبا في منطقة التأمينات لصرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة وهي كالتالي:

- صورة وثيقة الزواج، أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

يحق للابنة الجمع بين معاش الوالد والوالدة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للابنة صرف معاش والدها المتوفى بشرط ألا تكون متزوجة، مشيرة إلى أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من دخلها من العمل، فإنها تستحق الفرق بينهما، إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف صرف معاش والدها، كما يحق للابنة الجمع بين المعاش عن والدها ووالدتها بدون حدود، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.